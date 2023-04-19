السعودية تعلن إصدارها نصف مليون تأشيرة عمل لليمنيين منذ 2018

أعلنت المملكة العربية السعودية، إصدارها أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل ليمنيين خلال 5 أعوام الماضية، دعماً للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الصراع الدائر في اليمن للعام التاسع على التوالي.

القاهرة – سبوتنيك. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر “تويتر”: “استمراراً لحرص قيادة المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل و350 ألف تأشيرة زيارة عائلية مُنذ منتصف العام 2018م حتى اليوم ومن جميع المحافظات اليمنية دون استثناء”.

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وفي حزيران/ يونيو 2020، أعلنت السعودية أنها قدمت مساعدات بقيمة نحو 17 مليار دولار لليمن منذ بداية الأزمة أواخر العام 2014.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.