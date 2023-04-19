القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون

أعلن عمدة مدينة سنيغيريوفكا، بمقاطعة خيرسون، يوري بارباشوف، أن الدفاع الجوي الأوكراني، خلال محاولته صد الهجمات الروسية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أصاب بصواريخه من طراز “إس-300” البنية التحتية للمدنية ودمر مدرسة في قرية فاسيليفكا، مشيرا إلى محاولات كييف إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية.

غينيتشيس – سبوتنيك . وقال بارباشوف، اليوم الأربعاء، لوكالة “سبوتنيك”: “في ليلة 15-16 أبريل/نيسان، قصفت القوات المسلحة الروسية عدة منشآت عسكرية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا في منطقة سنيغيرفسكي. خلال محاولة صدها، أصابت عدة صواريخ من طراز “إس-300″ منشآت البنية التحتية في مدينة سنيغيرويفكا، ودمرت مدرسة في قرية فاسيليفكا بمنطقة سنيغيرويفكا”.

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وأضاف عمدة مدينة سنيغيرويفكا: “الجانب الأوكراني يتنكر بأن كل مرافق البنية التحتية المدنية التي دمرت، كانت بسبب سقوط صواريخ “إس-300″، لكنه يزعم أن هذه الصواريخ أطلقت من الجانب الروسي”.

وأشار بارباشوف إلى أن المواطنين الأوكرانيين ممنوعون من نشر صور تظهر نتائج الضربات بالأسلحة الروسية لتجنب ضبط القصف، لكن هذه المرة، تم نشر الدمار الأخير في منطقة سنيغيريوفكا على نطاق واسع.

وقال العمدة:

“مسؤولية ذلك، يحملوّها للجانب الروسي. هذا يحدث لأن الجانب الأوكراني يدرك جيدا أن صواريخ “إس -300″ أطلقتها أنظمة دفاع جوي أوكرانية”، واصفا ما يحدث بالحملة الإعلامية بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية بتعمد تدمير منشآت البنية التحتية المدنية في منطقة مدينة سنيغيرويفكا”.

بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.