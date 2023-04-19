ولي العهد السعودي يناقش مع الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

اجتمع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في جدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقشا أحدث التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، تم التأكيد -خلال الاجتماع- على استمرار الجهود المبذولة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

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وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف السديري.

وحضر من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الأستاذ مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الأغا، ورئيس المراسم سكرتير سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.

والسبت الماضي، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، تناول القضية الفلسطينية وأكد مركزيتها وأولويتها، وأدان الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.