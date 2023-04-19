ارتفاع عدد ضحايا حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية لـ 29 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق نشب في مستشفى بالعاصمة الصينية بكين إلى 29 شخصا.

وعبر لي زونجرونج، نائب عمدة منطقة فنغتاي في بكين، عن “تعازيه العميقة” مع إعلان الحصيلة الجديدة خلال مؤتمر صحفي.

وأفاد سون هايتاو من مكتب الأمن العام في بكين بأن اثني عشر شخصًا، بما في ذلك مدير المنشأة، تم احتجازهم بسبب الحريق، وأضاف أن ممثلين من شركة تجديد المستشفى كانوا أيضًا قيد الاحتجاز.

إعلام: مقتل 21 شخصا وإجلاء أكثر من 70 مريضا في حريق بمستشفى في العاصمة الصينية

وذكرت المحطة الإعلامية الحكومية CCTV أن التحقيق الأولي كشف عن أن الحريق نجم عن “شرر ناتج عن التجديد والبناء الداخلي لقسم الرعاية المرضية داخل المستشفى”، مضيفة أن الشرر “أشعل مواد التبخير للدهانات القابلة للاشتعال الموجودة في الموقع”.

وأمس الثلاثاء، قالت تقارير إعلامية إن حريقا شب في أحد مستشفيات بكين، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا.

ووفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، عن الشرطة المحلية، فقد لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم بسبب حريق في مستشفى تشانغفنغ بالعاصمة الصينية بكين.

وذكر التقرير أن خدمات الإنقاذ تلقت رسائل حول الحريق الساعة 12:57 صباحًا بتوقيت بكين (04:57 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفًا أن 21 شخصًا لقوا حتفهم، وتم إجلاء 71 مريضًا من مبنى المستشفى.