انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك… فيديو

انهار موقف للسيارات من خمسة طوابق في مانهاتن السفلى، في نيويورك يوم الثلاثاء.

وقالت خدمات الطوارئ إن عدة أشخاص أصيبوا. قد يكون بعض الضحايا محاصرين في المبنى المنهار.

وقع الانهيار فى شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

New York City rescue workers arrive on Ann Street minutes after garage collapse in Lower Manhattan. #NewYorkCity pic.twitter.com/ArYpG1eEAR — Erasmo Guerra (@erasmoguerra) April 18, 2023

وقالت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن ممثلي خدمة الطوارئ بالمدينة إن الطابق الثاني من المبنى انهار على الطابق الأول.

وبالحكم على الفيديو، كانت السيارات مكدسة فوق بعضها البعض في موقع الانهيار. تعتقد إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن العديد من الأشخاص محاصرون داخل الهيكل. لكن، ورد أن رجال الإنقاذ لا يستطيعون دخول المبنى بسبب عدم استقراره.