الغواصة النووية "تومسك" تدمر حاملة طائرات "معادية"… فيديو

دمرت الغواصة النووية من طراز “تومسك” مشروع 949أ “أنتي” مجموعة هجومية لحاملة طائرات معادية أثناء فحص مفاجئ لقوات أسطول المحيط الهادئ.

تم تنفيذ الضربة الإلكترونية باستخدام 22 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز “غرانيت”.

تم العثور على الهدف المفترض على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر. وحددها العسكريون على أنها مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة طائرات نووية. قام الطاقم بإجراء الحسابات اللازمة في غضون بضع دقائق وغاصوا بشكل عاجل.

بعد إطلاق افراضي لـ 22 صاروخًا وإصابة الهدف، أجرت الغواصة مناورة مراوغة وغادرت المنطقة.

وأوضح قائد “تومسك” رومان فيليشينكو، أنه تم وضع “تومسك” على أهبة الاستعداد القتالي الكامل خلال الفحص المفاجئ، حسبما أفادت قناة زفيزدا الروسية.