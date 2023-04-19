ثماني قاذفات "تو-22" روسية تحلق فوق بحر أوخوتسك وبحر اليابان… فيديو

وقالت في بيان: ” قامت ثماني قاذفات بعيدة المدى من طرازTتو-22إم التابعة للقوات الفضائية الجوية ووحدات الدعم برحلة تدريب قتالية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر اليابان في إطار الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ. قدمت أطقم القاذفات بعيدة المدى الدعم الجوي لقوات أسطول المحيط الهادئ خلال الفحص”.