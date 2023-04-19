داعية كويتي يثير جدلا بعد دعوته لـ"تحرير" المسجد الحرام.. ويعتذر بعد الهجوم عليه

اعتذر الداعية والمفكر الإسلامي طارق السويدان عن ما اسماه “خطأ جسيم” بعد نشر تغريده عبر حسابه على “تويتر” تدعو إلى تحرير المسجد الحرام، في مكة، والمسجد الأقصى في القدس.

وكتب السويدان، وهو داعية كويتي معروف، في التغريدة المتداولة على “تويتر” قبل حذفها: “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.

قام طارق سويدان بكتابة هذه التغريدة التي دعى فيها الى تحرير المسجد الحرام ثم حذفها وعدلها بالتغريدة المقتبسة. ممن يريد تحرير المسجد الحرام هذا العدو الارهابي الخبيث؟! https://t.co/mo8ImRnBeX pic.twitter.com/Sfm1ZOl8oK — مشعل الخالدي (@meshaluk) April 18, 2023

وبعد رد الفعل الواسع على التغريدة حذفها السويدان وكتب عبر حسابه: “للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً وأعتذر لكم عنها”.

أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها،

فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا،

فهذا ليس منهجي ولا خلقي

وأشكر من أحسن الظن،

وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023

وأعاد نشر نفس محتوى التغريدة المحذوفة بعد تعديله ليكون “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.

المسجد الحرام والمسجد الأقـ.ـصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها

نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال pic.twitter.com/T4HduuHIre — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023