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داعية كويتي يثير جدلا بعد دعوته لـ"تحرير" المسجد الحرام.. ويعتذر بعد الهجوم عليه

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اعتذر الداعية والمفكر الإسلامي طارق السويدان عن ما اسماه “خطأ جسيم” بعد نشر تغريده عبر حسابه على “تويتر” تدعو إلى تحرير المسجد الحرام، في مكة، والمسجد الأقصى في القدس.

وكتب السويدان، وهو داعية كويتي معروف، في التغريدة المتداولة على “تويتر” قبل حذفها: “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.
وبعد رد الفعل الواسع على التغريدة حذفها السويدان وكتب عبر حسابه: “للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً وأعتذر لكم عنها”.
وأعاد نشر نفس محتوى التغريدة المحذوفة بعد تعديله ليكون “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.
ثم عاد وكتب تغريدة تؤكد اعتذاره والتي جاء فيها: “أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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