داعية كويتي يثير جدلا بعد دعوته لـ"تحرير" المسجد الحرام.. ويعتذر بعد الهجوم عليه

قام طارق سويدان بكتابة هذه التغريدة التي دعى فيها الى تحرير المسجد الحرام ثم حذفها وعدلها بالتغريدة المقتبسة.
ممن يريد تحرير المسجد الحرام هذا العدو الارهابي الخبيث؟! https://t.co/mo8ImRnBeX pic.twitter.com/Sfm1ZOl8oK
— مشعل الخالدي (@meshaluk) April 18, 2023
أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها،
فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا،
فهذا ليس منهجي ولا خلقي
وأشكر من أحسن الظن،
وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة
— Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023
المسجد الحرام والمسجد الأقـ.ـصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها
نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال pic.twitter.com/T4HduuHIre
— Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك