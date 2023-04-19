نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا

أعلنت نقابة أطباء السودان (اللجنة التمهيدية) ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولفتت النقابة في بيان لها إلى أن الاشتباكات أسفرت ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ174 حالة وفاة بين المدنيين، و1041 حالة إصابة بين المدنيين.

وأشارت إلى أن الاشتباكات أدت إلى مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.

وقالت إن “حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 18 أبريل هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

نقابة أطباء السودان تعلن إيقاف الخدمة في 39 مستشفى بالخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات

وأكد التقرير إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.