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رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
على طريقة المصارعين، تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على لاعب نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مواجهة للفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

طوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضا، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.
وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاما) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.

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موقع سبوتنيك الروسي

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