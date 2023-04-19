رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة

على طريقة المصارعين، تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على لاعب نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مواجهة للفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

طوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضا، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو. الحكم يتخذ قراره في لقطة رونالدو وكويلار 🟨#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/46umCzdfxT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023 وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاما) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.

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