الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: “لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع”.
وردًا على تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بشأن المساعدة العسكرية المحتملة لأوكرانيا، أضاف بيسكوف: “بالطبع، ستحاول المزيد والمزيد من الدول الانخراط مباشرة في هذا الصراع”.
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16 أبريل, 14:57 GMT
في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ”رويترز”، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا “لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله”، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.
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