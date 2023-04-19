الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: “لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع”.