كشفت وزارة الخارجية الروسية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن السلطات الأوكرانية توزع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الجميع، وهو الأمر الذي تسوده الجريمة والفوضى وانعدام القانون في البلاد.

وأضافت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: “تقوم السلطات بتوزيع الأسلحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه لكل من يريدها، وهو ما تستخدمه العناصر الإجرامية بشكل أساسي، ويتم إطلاق سراح المجرمين من السجون، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة”.

ونتيجة لذلك، تصاعدت أعمال اللصوصية والنهب، وقد لوحظت الهجمات المسلحة في كييف والمدن الأوكرانية الكبيرة الأخرى وعمليات القتل، ووحدات الدفاع الإقليمية المعلنة من طرف واحد، بدلاً من الهدف المعلن المتمثل في حماية مواطنيها، متورطة في عمليات سطو.

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وأردف التقرير السنوي: “نتيجة لذلك، انتشرت الفوضى وانعدام القانون في جميع أنحاء البلاد”.