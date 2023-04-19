«ليبيا» في صدارة الدول الأفريقية المتضررة جراء الإ رهـاب في المنطقة

أخبار ليبيا 24

مرةً أخرى وبكل أسى تتصدر ليبيا إحدى القوائم السوداء والمنفِّرة، لتصبح مجددًا ضمن مجموعة دول اتخذ منها الإرهاب أوكارًا، إذ نجدُ ليبيا اليوم جريحة متروكة سائبة، أقرب لاعتبارها غنائم حرب أو أراضٍ محروقة.. ولعل غياب دور التنمية الفاعلة وإطلاق المشاريع التنموية الهادفة في خطط الحكومات المتعاقبة ساهم في تعميق جُرحها.

مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم» كشفت إجمالي خسائر أفريقيا جراء الإرهاب خلال السنوات الأخيرة الماضية.

المجلة الأمريكية استندتْ ضمن تقريرها على أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أكد أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإرهاب في أفريقيا بين العامين 2007 و2016 لا تقل عن 119 مليار دولار أميركي.

مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» قالت إن ليبيا و مالي ونيجيريا والصومال تكبدت خسائر قيمتها 103 مليارات دولار جراء الإرهاب خلال السنوات الأخيرة قبل العام 2019، معتبرةً أن ليبيا إلى جانب ثلاث دول أفريقية أخرى، أصبحت واحدة من أبرز بؤر التطرف العنيف الجديدة على مستوى العالم، بحسب تعبير المجلة.

كما سلطت المجلة الضوء على عمل الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وجماعة أنصار الإسلام وأنصار الشريعة وبوكو حرام وولاية تنظيم داعش في الساحل وولاية تنظيم داعش في غرب أفريقيا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، تسعى لتوسيع بؤرة نشاطها في كافة ربوع أفريقيا، وتمارس الحد بلا رحمة أو شفقة، كما انّها تجبي الضرائب من المشاريع المحلية في المناطق التي يضعف بها الوجود الأمني، وفق المجلة الامريكية.

التدهور الاقتصادي، وتفكك النسيج الاجتماعي بسبب الحروب الأهلية التي دارت في المنطقة، تساهم بشكل مباشر في تقويض عملية إحلال السلام والمصالحة الشاملة، فبحسب المجلة من الممكن أن يؤدي تدهور النمو والتنمية الاقتصادية جراء التطرف إلى في ظل الفقر وغياب الأمن إلى تدهور وتعرقل الوصول إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

لنصل لنقطة رُبما جاز تسميتها بنقطة المنتصف، 103 مليارات دولار كانت أبدى وأولى أن تُصرف لدعم فئات الشباب ومسحقاتهم، كان أولى بها أن تخصص للاستثمار، الإعمار، والتطوير لتنهض باقتصاد دول كانت تنهشها الحروب، وتوالت عليها الأزمات لعقود.. فها هي نقطة المنتصف فلا بمحاولات حقيقية لتذكر كدعامة اقتصادية، ولا بجهود تصل لكونها جبّارة، كما المشكلات التي تواجه شباب تلك الدول المذكورة.