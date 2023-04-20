أسود تتمرد وتهرب من سيرك وتسبب ذعرا في مدينة صينية… فيديو

وتظهر المشاهد التي شاركتها وسائل إعلام على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أسدين بتأدية عرض أمام الجمهور، إلا أن العرض تحول إلى عرض مخيف بعد خروج الأسدين من خلف القضبان.