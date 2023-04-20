شويغو يجري جولة تفقدية على منشآت أنظمة "الحرب الإلكترونية"

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في مؤسسات الدفاع في مقاطعة كالوشسكيا التي تنتج معدات للحرب الإلكترونية.

وتفقد وزير الدفاع الروسي منشآت الإنتاج، التي تنتج معدات حربية إلكترونية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، حيث عُرض على الوزير عينات واعدة من أنظمة الحرب الإلكترونية. وأبلغ رئيس مؤسسة “كالوشسكيا” وزيرالدفاع بنتائج تنفيذ أمر وزارة الدفاع، وكذلك حول المشاريع الجارية لزيادة توسيع القدرة الإنتاجية. خروج رؤوس الصواريخ الاستراتيجية من الأرض خلال تفقد شويغو لمواقعها… فيديو وفقا لتقرير إدارة الشركة فإن، “حجم الإنتاج الآن قد زاد بشكل كبير، بسبب تحديث خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل وإدخال تقنيات جديدة، بما في ذلك المرافق الفضائية والطيران”. وأضاف تقرير الشركة: “بسبب العقود الجديدة مع وزارة الدفاع، في المستقبل، سيزداد الحجم الإجمالي للإنتاج بمقدار الضعف”.

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