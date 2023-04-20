الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعه له في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في سوريا، خلال مهمة في الأجواء السورية.

ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش من نوع “Sky Rider” الليلة الماضية، خلال مهمة لها في الأجواء السورية.

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وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة المسيرة قد سقطت خلال عملية روتينية للجيش، الليلة الماضية، في الأراضي السورية، إثر عطل فني.

ولفت المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أنه لا خوف من تسريب معلومات من الطائرة المسيرة الإسرائيلية، ويتم التحقيق في الحادث.