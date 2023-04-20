وزير في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لكل الاحتمالات وعلى التحالف ألا يضيع الفرصة الحالية للسلام

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وأكد رضوان الحيمي أن “هذا الأمر يتمثل في صرف جميع رواتب الموظفين وإنهاء الحصار الإجرامي بحرا وجوا وبرا واستكمال ملف الأسرى، الذي نجده فرصة لإنهاء العدوان وإحلال السلام وخاصة بعد تحرير نحو ما يقارب 700 أسير من أبطال الجيش واللجان الشعبية مقابل أسرى سعوديين وسودانيين ومرتزقة يمنيين”.

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وأضاف في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، “إننا نؤكد بأن هذه الفرصة لا ينبغي على قوى تحالف العدوان تضييعها وعليه أن يتلقفها ومن يتبعهم من الأطراف اليمنية ويكفوا عدوانهم وينهوا حصارهم”، وفق وصفه.

وشكر الحيمي الوسيط العماني على الدور الذي قام به، ودعا إلى “أن تكون هناك مواقف إقليمية ودولية لدعم إنهاء العدوان السعودي على اليمن وتحقيق السلام العادل والمشرف، الذي يحفظ سيادة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه”.

وأوضح الوزير بأنه “إذا عمل تحالف العدوان عكس ما يتم الأتفاق عليه، فإن قواتنا المسلحة في جهوزية تامة واستنفار غير مسبوق لكسر الحصار وإنهاء العدوان بطريقتها المعروفة والتي يعرفها العدو جيدا”.

وكشف عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، الاثنين، عن “خارطة طريق ستطرح خلال أيام لإنجاح العملية السياسية في اليمن”.

وقال الزبيدي، خلال لقائه سفيرة الدنمارك لدى اليمن، إنه تم “بحث تطورات الوضع السياسي والإنساني، وآخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها السعودية بإشراف الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب في بلادنا وإحلال السلام في المنطقة”.

وناقش اللقاء “نتائج المفاوضات التي أجراها الوفدان السعودي والعماني مع أنصار الله في صنعاء، وأبرز الصعوبات التي تواجه المحادثات المباشرة وخارطة الطريق المطروحة لإنجاح العملية السياسية، التي من المفترض أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة، ووضع قضية شعب الجنوب فيها”.

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يذكر أنه في 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية و”أنصار الله” خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

وتسيطر “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.