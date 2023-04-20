القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بقصف أوكراني في دونيتسك لمنطقة بتروفسكي.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي ونشر في صفحته على “تلغرام”، بأنه “تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.03 باتجاه محور التجمع السكني تونينكو في منطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم”.
الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 15:22 GMT
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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