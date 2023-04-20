القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لخطر التقليص بسبب نقص المجندين

تتعرض القوات المسلحة الأمريكية لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد، حسبما صرحت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث.
وقالت وورموث، في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس النواب: “إذا لم تتغير الوضعية في جمع المجندين الجدد بشكل كامل، فسأكون قلقة بأنه قد يتعين علينا اللجوء إلى التقليص في الهيكلية القتالية”.
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وأشارت وزيرة الجيش الأمريكي إلى أن جمع عدد كاف من المتطوعين في هذا العام سيكون تحدًيا.
ويخطط الجيش الأمريكي لجمع نحو 64 ألف جندي في هذا العام ونحو 65.5 ألف في العام المقبل، وفقًا للمطالبات الميزانية التي تم نشرها سابقًا.
وتم تقليص عدد جنود الجيش من 482 ألفًا في عام 2021 إلى 473 ألفًا في عام 2023، ومن المتوقع أن يكون هناك 452 ألف شخص يخدمون في القوات المسلحة في عام 2024.
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