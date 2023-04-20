المالية اليابانية: انخفاض واردات النفط الروسي لليابان في 2022 بنسبة 80.5%

خفضت اليابان واردات النفط الروسي في السنة المالية 2022، بنسبة 80.5%، والغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.2%، والفحم بنسبة 55.2%، وفقًا للبيانات الإحصائية الأولية التي نشرتها وزارة المال في البلاد.

وخلال فترة التقرير، من 1 أبريل/ نيسان 2022 حتى 31 مارس/ آذار 2023، انخفضت واردات الصلب ومنتجات المعادن بنسبة 28.1%، والمعادن غير الحديدية بنسبة 27.1%، وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 55.1%.

العملية العسكرية الروسية الخاصة اليابان تحظر تصدير ألعاب الأطفال إلى روسيا

وزادت اليابان في السنة المالية 2022 واردات اللحوم من روسيا بنسبة 66.7%، والحبوب بنسبة 38.4%، والفواكه بنسبة 646.1%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الخضروات خلال فترة التقرير بنسبة 8.3% والصويا بنسبة 31.8%. كما انخفضت واردات الأسماك ومنتجات الأسماك بنسبة 1.8%.

وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية، بما في ذلك البنوك، حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.