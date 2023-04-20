الدفاع الجوي الأمريكي: مقاتلاتنا رافقت قاذفتين روسيتين فوق ألاسكا

قالت قيادة الدفاع الجوي الشمالية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن المقاتلات الأمريكية رافقت قاذفتين روسيتين من طراز “تو-95” في منطقة التعرف الجوية فوق ألاسكا، وتعتبر الولايات المتحدة أن ما حدث لم يكن تهديداً أو استفزازاً.

وأوضحت القيادة في بيان أن “الطائرات الروسية بقيت في المجال الجوي الدولي، ولم تدخل المجال السيادي للولايات المتحدة وكندا. وتقوم روسيا بمثل هذه الأنشطة بشكل منتظم ولا تعتبر تهديداً أو استفزازاً”.

الدفاع الروسية تنفي أنباء اعتراض مقاتلات أمريكية طائرتين روسيتين فوق الفرات

وأشار البيان إلى أن طائرات الاعتراض الأمريكية من طراز “إف- 16″ وإف- 22” قامت بتنفيذ المهمة، في حين كانت الطائرات الروسية من طراز “تو-95”.