صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات ” فستوك ” (الشرق) للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر غوردييف، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة “إيغلا”، التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو -25” بالقرب من مدينة أوغليدار.

موسكو – سبوتنيك . وقال ألكسندر غوردييف لوكالة “سبوتنيك”: “باتجاه محور جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولة العدو لشن غارة جوية على المواقع المتقدمة لتجمع فوستوك”، لافتا إلى أن “أنظمة الدفاع الجوي المحمولة “إيغلا”، التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو -25″ بالقرب من مدينة أوغليدار”.

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وأضاف أن الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع معادية وقضت على أربعة جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.

وتصعّد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).