وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل وأذربيجان تبدآن عهدا جديدا في العلاقات الاستراتيجية

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعد اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، أن إسرائيل وأذربيجان قد بدأتا عهدًا جديدًا في العلاقات الاستراتيجية.

تل أبيب – سبوتنيك . وقال كوهين على “تويتر”: “تحدثنا اليوم عن تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد وغيرها. هذا عهد جديد في العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا”.

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وشكر كوهين، الذي وصل إلى باكو اليوم السابق في زيارة لمدة يومين، نظيره الأذربيجاني على حسن الضيافة.

وفي وقت سابق خلال الزيارة، التقى الدبلوماسي الإسرائيلي أيضًا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف. ووفقًا للوزير الإسرائيلي، ناقش السياسيون القضايا الإقليمية الاستراتيجية، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وقال كوهين إنه قدم التهاني لعلييف بقراره فتح سفارة في إسرائيل.