دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

تم إطلاق النار على القوى البشرية والمعدات للعدو من 2إس9 “نونا-إس”، حسبما ذكرت قناة “زفيزدا” الروسية.

قال قائد الفصيل الملقب بــ “تيريك”: “”نونا” 2إس9 هو مدفع ذاتي الحركة عيار 120. هو مدفع دقيق جدا وسريع. يقوم بقمع قذائف الهاون، ورصد أهداف المشاة، وتدمير المركبات المدرعة في مواقعها”.