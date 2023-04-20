دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
تم إطلاق النار على القوى البشرية والمعدات للعدو من 2إس9 “نونا-إس”، حسبما ذكرت قناة “زفيزدا” الروسية.
قال قائد الفصيل الملقب بــ “تيريك”: “”نونا” 2إس9 هو مدفع ذاتي الحركة عيار 120. هو مدفع دقيق جدا وسريع. يقوم بقمع قذائف الهاون، ورصد أهداف المشاة، وتدمير المركبات المدرعة في مواقعها”.
تقوم أطقم المدافع ذاتية الحركة بالسير إلى مواقع إطلاق النار، وبعد التصويب، تحدث أضرارًا نارية. يتم تنفيذ الاستطلاع وتعديل إطلاق النار باستخدام الطائرات المسيرة. يتم تغطية المدفعية بواسطة أطقم مع مدافع مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك