البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة عسكرية جديدة

تستعد القوات البحرية لكوريا الجنوبية لاستلام غواصة عسكرية جديدة تنضم إلى قوتها البحرية، التي تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

ومن المقرر أن تتم مراسم استلام الغواصة الجديدة، في وقت لاحق اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ولفتت الوكالة إلى أن الغواصة تحمل اسم “أن مو” ويصل وزنها إلى 3 آلاف طن، وهي مقدمة من إدارة برنامج الاقتناء الدولي.

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ويتسلم سلاح البحرية الغواصة الجديدة في حوض بناء السفن “أوكبو”، التابع لشركة “دايو” لبناء السفن والهندسة في مدينة غيوجيه، التي تقع على بعد 331 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول.