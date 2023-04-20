الجزائر تتعرض لثاني هزة أرضية خلال ساعات

وتم رصد الهزة الأرضية بواسطة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، الذي حدد مركز الهزة بـ 10 كيلومترات، شمال غرب المرسى، في ولاية الجزائر العاصمة، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تسجيل المركز لهزة أرضية أخرى، يوم الأربعاء، في برج بوعريريج، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على بعد 9 كيلومترات، جنوب غرب مجاز، في ولاية برج بوعريريج.