الجزائر تتعرض لثاني هزة أرضية خلال ساعات

تعرضت الجزائر لهزة أرضية قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، أمس الأربعاء، يقع مركزها في العاصمة.
وتم تسجيل الهزة الأرضية منتصف الليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، اليوم الخميس.
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2 أبريل, 01:00 GMT
وتم رصد الهزة الأرضية بواسطة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، الذي حدد مركز الهزة بـ 10 كيلومترات، شمال غرب المرسى، في ولاية الجزائر العاصمة، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تسجيل المركز لهزة أرضية أخرى، يوم الأربعاء، في برج بوعريريج، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على بعد 9 كيلومترات، جنوب غرب مجاز، في ولاية برج بوعريريج.
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