علماء يحددون مكان نقطة اتصال العقل بالجسم لدى الإنسان

قال المؤلف الأول إيفان إم غوردون، أستاذ مساعد في الأشعة في معهد “مالينكروت” للأشعة في كلية الطب: “يقول الأشخاص الذين يتأملون أنه من خلال تهدئة جسدك، على سبيل المثال، تمارين التنفس، فإنك تهدئ عقلك أيضًا، يمكن أن تكون هذه الأنواع من الممارسات مفيدة حقًا للأشخاص الذين يعانون من القلق، لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية على كيفية عملها. لكننا وجدنا اتصالًا الآن. لقد وجدنا المكان الذي يرتبط فيه الجزء النشط للغاية والموجه نحو الهدف، اذهب، انطلق، من عقلك بأجزاء الدماغ التي تتحكم في التنفس ومعدل ضربات القلب. إذا قمت بتهدئة أحدهم، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون له تأثير ردود الفعل على الآخر”.