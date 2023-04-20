مصدر يؤكد خروج قمر "ناسا" الذي أضاء سماء كييف من المدار… فيديو

أفاد الموقع الذي ينشر معلومات الفضاء الأمريكي، بأن المسبار الشمسي “ريسي” نزل من مدار الأرض واحترق في الغلاف الجوي.

وجاء على الموقع الإلكتروني”spacetrack.org”: “تم اعتبار جسم فضائي مدرج في كتالوغ قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، تحت الرقم 27370، على أنه نزل من المدار”.

وفي وقت سابق، سقطت كرة نارية فضائية في منطقة كييف مخطئة بسبب سقوط هذا القمر الصناعي.