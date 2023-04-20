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وزير الداخلية الفرنسي يأمر بزيادة عدد شرطة باريس 2800 ضابط

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، أن إدارة شرطة باريس ستستقبل 2800 ضابط إنفاذ قانون إضافي في عام 2023 لمكافحة الجريمة بشكل أفضل.

وحسب ما كتبه الوزير الفرنسي، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مواصلة لتعزيز وجود ضباط الشرطة في الأماكن العامة داخل باريس، فقد قررت تكليف 2800 جندي أمني إضافي في منطقة باريس في عام 2023”.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، سيتم نشر أول 500 ضابط اعتبارًا من 1 مايو/ أيار المقبل، وسيصل العدد المحدد (2800) بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، المقرر إقامتها في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2022، عن ارتفاع قياسي في ميزانية الشرطة، حيث بلغت 1.25 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لعام 2023.
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موقع سبوتنيك الروسي

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