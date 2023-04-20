"جماعة دينية" تهدد بتفجير البرلمان الياباني

تلقت إدارة العلاقات العامة في مجلس الشيوخ الياباني رسالة عبر البريد الإلكتروني تهدد بارتكاب “مجزرة جماعية”، بعد ظهر يوم الجمعة، 21 أبريل/ نيسان.
ونقلت صحيفة “سانكي” المحلية، نقلًا عن مصادر في جهاز الشرطة نص الرسالة التي ادعت “تفخيخ” المبنى بالمتفجرات.
وجاء في النص: “تم زرع عدد كبير من القنابل شديدة الانفجار، وأنابيب غاز السارين في قاعات مختلفة من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان”.
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وفي الساعة 13.34 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة ستكون هناك مذبحة… جادل مؤلفو الرسالة، الذين أعلنوا انتماءهم إلى جماعة دينية معينة، أن الأعمال الإرهابية فقط هي التي يمكن أن تغير البلاد.
ولم يذكر مصدر الصحيفة اسم المجموعة الدينية التي قامت بالتهديد.
وقامت إدارة الشرطة في طوكيو بتفتيش المبنى، لكن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى.
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