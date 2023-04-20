"جماعة دينية" تهدد بتفجير البرلمان الياباني

وفي الساعة 13.34 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة ستكون هناك مذبحة… جادل مؤلفو الرسالة، الذين أعلنوا انتماءهم إلى جماعة دينية معينة، أن الأعمال الإرهابية فقط هي التي يمكن أن تغير البلاد.