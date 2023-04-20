اخبار العالم

طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان… فيديو

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
نجحت السفينة الحربية “بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف” خلال المرحلة الثالثة من اختبار قوات ووسائل أسطول المحيط الهادئ في إصابة الأهداف الساحلية لعدو افتراضي.

تم إطلاق النار من المدفعية في بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة “زفيزدا” الروسية.
نجح طاقم السفينة في إصابة الأهداف بمدفع 100 ملم من طراز أ-190 البحري.
وقال قائد طاقم المدفعية والصواريخ: “يخدم معظم الأفراد من حين يتم تدشين السفينة، من وقت قبولها. لقد تم إتقان جميع المهارات بالفعل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك