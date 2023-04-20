طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان… فيديو

نجحت السفينة الحربية “بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف” خلال المرحلة الثالثة من اختبار قوات ووسائل أسطول المحيط الهادئ في إصابة الأهداف الساحلية لعدو افتراضي.

تم إطلاق النار من المدفعية في بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة “زفيزدا” الروسية.

نجح طاقم السفينة في إصابة الأهداف بمدفع 100 ملم من طراز أ-190 البحري.