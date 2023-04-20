الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا

وقالت الدفاع في بيانها اليومي: “في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات “الجنوبية”، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و3 دبابات، و5 مركبات قتالية للمشاة، و6 مركبات مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتال من نوع “غراد MLRS”، ومدفع هاوتزر من نوع “Msta-B”.