الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للذخيرة والقضاء على نحو 470 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مجموعة القوات “الجنوبية” التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنت من القضاء على ما يصل إلى 470 عسكريا أوكرانيا وتدمير 20 قطعة عسكرية في يوم واحد على اتجاه دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الروسي 10 غارات جوية لدعم جنود المدفعية، وبدورها أنجزت القوات “الجنوبية” 64 مهمة إطلاق نار”.
وبحسب البيان: “نتيجة لهذه الضربات، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق بوغدانوفكا وكراسنو وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية”.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي: “في اتجاه دونيتسك، وأثناء العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات “الجنوبية”، بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و3 دبابات، و5 مركبات قتالية للمشاة، و6 مركبات مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتال من نوع “غراد MLRS”، ومدفع هاوتزر من نوع “Msta-B”.
وأضاف البيان: “في اتجاه دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك