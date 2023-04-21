ستولتنبرغ: دعم "الناتو" لأوكرانيا يتجاوز 150 مليار يورو

صرح الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو، وأن الحلفاء يعملون على زيادة الإمدادات من العتاد العسكري.

أجرى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وكذلك مع أعضاء من الحكومة الأوكرانية، في سياق زيارته، اليوم الخميس، إلى كييف.

وجاء في بيان موسع للحلف: “أكد الأمين العام أن حلف الناتو قدّم أكثر من 150 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا… الحلفاء ينقلون المزيد من الطائرات والدبابات والعربات المدرعة إلى أوكرانيا، وأن صندوق الناتو يقدم لأوكرانيا دعما عاجلا… كل هذا اليوم له معنى حقيقي في ساحة المعركة”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح “هدفًا مشروعًا” لروسيا.

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وذكر لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف “الناتو” مشاركان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، “وذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى”.