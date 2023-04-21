وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في تركمانستان على بعد 17 كم من حدود إيران

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، سفارة بلاده في عشق آباد عاصمة تركمانستان، في حفل مشترك مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن حفل افتتاح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية في تركمانستان، على بعد نحو 17 كيلومترًا من الحدود مع إيران، يختتم زيارة كوهين السياسية للدولة الإسلامية الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال كوهين في حفل افتتاح السفارة إن “تركمانستان بلد مهم للغاية في آسيا الوسطى وقوة في مجال الطاقة تقع في موقع استراتيجي”.

“אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה” זכות גדולה לקבוע מזוזה ולחנוך את השגרירות החדשה שלנו בטורקמניסטן🇮🇱🇹🇲

רגע היסטורי ומרגש! צילום: שלומי אמסלם pic.twitter.com/AYGJBAFEo5 — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 20, 2023

وأمس الأربعاء، وصل كوهين إلى تركمانستان والتقى مع رئيس البلاد سردار بردي محمدوف ووزير الزراعة ألانور ألطييف.

وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها إلى تركمانستان منذ 29 عاما، حيث كان شيمون بيريز آخر وزير خارجية إسرائيلي زار عشق آباد عام 1994.