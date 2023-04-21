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وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في تركمانستان على بعد 17 كم من حدود إيران

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، سفارة بلاده في عشق آباد عاصمة تركمانستان، في حفل مشترك مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن حفل افتتاح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية في تركمانستان، على بعد نحو 17 كيلومترًا من الحدود مع إيران، يختتم زيارة كوهين السياسية للدولة الإسلامية الواقعة في آسيا الوسطى.
وقال كوهين في حفل افتتاح السفارة إن “تركمانستان بلد مهم للغاية في آسيا الوسطى وقوة في مجال الطاقة تقع في موقع استراتيجي”.
وأمس الأربعاء، وصل كوهين إلى تركمانستان والتقى مع رئيس البلاد سردار بردي محمدوف ووزير الزراعة ألانور ألطييف.
وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها إلى تركمانستان منذ 29 عاما، حيث كان شيمون بيريز آخر وزير خارجية إسرائيلي زار عشق آباد عام 1994.
وعلى مدى أكثر من عقد، كان لإسرائيل سفير في عشق آباد، لكنه كان يعمل من المكاتب المؤقتة والفنادق.

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موقع سبوتنيك الروسي

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