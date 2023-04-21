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الحكومة المغربية تكشف عن الوضع الصحي لرئيسها بعد ظهوره وهو يجد صعوبة في الجلوس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، مساء اليوم الخميس، عن الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدما ظهر وهو يجد صعوبة في الجلوس.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، بحسب موقع “هسبريس” المغربي.
وقال بايتاس: “الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة، وليس هناك ما يثير القلق”.
وظهر أخنوش في صلاة التراويح وهو يجد صعوبة في الجلوس، ما أثار موجة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وعزيز أخنوش هو رئيس حكومة المغرب منذ 10 سبتمبر/أيلول 2021، وهو رئيس مجموعة “أكوا”، صاحبة العلامة التجارية أفريقيا غاز، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.

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موقع سبوتنيك الروسي

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