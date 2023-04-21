الحكومة المغربية تكشف عن الوضع الصحي لرئيسها بعد ظهوره وهو يجد صعوبة في الجلوس

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، مساء اليوم الخميس، عن الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدما ظهر وهو يجد صعوبة في الجلوس.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، بحسب موقع “هسبريس” المغربي.

وقال بايتاس: “الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة، وليس هناك ما يثير القلق”.

طريقة صلاة أخنوش على يسار ملك المغرب في إحياء ليلة ٢٧ أثارت كثيرا من التساؤلات ؟؟!! pic.twitter.com/FC1uvzHaIu — حامد العلي (@Hamed_Alali) April 18, 2023

وظهر أخنوش في صلاة التراويح وهو يجد صعوبة في الجلوس، ما أثار موجة من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.