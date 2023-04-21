لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" ضد روسيا

وصرح لافروف في 14 نيسان/ أبريل، أن روسيا تأخذ بالاعتبار في خططها العسكرية والسياسية والدبلوماسية، محاولات الغرب إنشاء “جبهة ثانية” في جورجيا ومولدوفا، فضلًا عن الوحدة العسكرية لبولندا على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال لافروف للصحفيين، بعد زيارة إلى أوزبكستان: “الجمع بين هذه العوامل لا يسمح لأي أحد بالاسترخاء، ونحن لا نسترخي، بل نرى كل هذا ونأخذ كل شيء بالاعتبار في تخطيطنا – سواء كان عسكريًا – سياسيًا أم دبلوماسيًا، أو من نواحٍ أخرى”.