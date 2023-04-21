إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية

أصيب فلسطينيون خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء اليوم الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

غزة – سبوتنيك. وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان صحفي: “33 مصابا خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس”.

وأفادت الجمعية، أنه تم نقل إصابتين بالرصاص الحي لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، كما تم تقديم العلاج الميداني لـ 30 حالة استنشاق غاز سام، بالإضافة لعلاج حالة سقوط.

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن “قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من بلدة بيتا، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها”.

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وتشهد بلدة بيتا قضاء نابلس اشتباكات متكررة بين الشبان الفلسطيني والجيش الإسرائيلي منذ محاولة المستوطنين السيطرة على جبل صبيح في قرية بيتا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.

وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.