أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، النار على عدة مناطق في دونيتسك، حيث أطلقت ثمانية قذائف عيار 155 ملم تاعة “ناتو”.

ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا: “بعد الساعة 12 ليلا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 00:10 – منطقة تونينكو – مدينة دونيتسك (منطقة كييف) حيث تم إطلاق قذيفتين عيار 155 ملم، وفي الساعة 00:15 – منطقة تونينكو – مدينة دونيتسك (منطقتي كييف وكويبيشيف) حيث تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم”.

مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك

تقع منطقة كييف في شمال مدينة دونيتسك. ومنذ عام 2014، حين أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحاصل هناك، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية. وتقع منطقة كويبيشيف جنوب غرب منطقة كييف.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.