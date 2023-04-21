ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة الصراع في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بسحب القوات من أفغانستان، مرتبطًا ذلك بقرار روسيا ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست “Full Send” على موقع يوتيوب: “أعتقد أن مغادرتنا لأفغانستان كانت أكثر اللحظات العارية في تاريخ بلدنا. عندما رأى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الزعيم الصيني شي) جينبينغ عدم كفاءتنا وعدم معرفتنا بما نفعل، دفعهم ذلك للذهاب والتصرف في أوكرانيا”.

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وأضاف ترامب أنه لو كان يتولى الرئاسة لما كان من الممكن أن يحدث نزاع في أوكرانيا، وكذلك خطر تصاعد العمليات العسكرية الصينية تجاه تايوان.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.