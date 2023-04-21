السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الغذاء كـ”أداة للضغط الجيوسياسي” وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني من صفقة الحبوب.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت السفارة في بيان: “الولايات المتحدة تتهمنا بلا أساس باستخدام الغذاء كأداة للضغط الجيوسياسي، وتواصل التكتم على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من “الشق الأوكراني” من الاتفاقيات الزراعية”.

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وأضافت البعثة الدبلوماسية أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية، وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وهي منفتحة على توسيع التعاون في قطاع الغذاء.

يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.