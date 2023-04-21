السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الغذاء كـ”أداة للضغط الجيوسياسي” وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني من صفقة الحبوب.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: “الولايات المتحدة تتهمنا بلا أساس باستخدام الغذاء كأداة للضغط الجيوسياسي، وتواصل التكتم على المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من “الشق الأوكراني” من الاتفاقيات الزراعية”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استئناف عمليات تفتيش سفن صفقة الحبوب
19 أبريل, 09:21 GMT
وأضافت البعثة الدبلوماسية أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية، وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وهي منفتحة على توسيع التعاون في قطاع الغذاء.
يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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