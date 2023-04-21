زيلينسكي: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف

صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن غالبية الأوكرانيين والأوروبيين وسكان دول “الناتو”، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في 11-12 يوليو/تموز.

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي في حسابه على “تليغرام”: “لن يفهم غالبية الأوكرانيين ولا غالبية الأوروبيين ولا غالبية سكان دول “الناتو” بأكملها قادة الحلف إذا لم تصدر دعوة سياسية مستحقة لأوكرانيا إلى الحلف في القمة في فيلنيوس”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى “الناتو” يشكل خطرا على روسيا

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا بذلت قصارى جهدها لضمان تلبية طلبها.

وأضاف: “من الصعب القول من يساهم في الأمن الأوروبي والأوروبي الأطلسي أكثر من جنودنا”.

وأمس الخميس، صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، سيشكل خطرًا كبيرًا جديدًا على روسيا، ولهذا السبب كان البدء في العملية العسكرية الخاصة لمنع حدوث ذلك.

وأبدت أوكرانيا مرارًا رغبتها بالانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددًا من الدول الأوروبية اعتبرت أن “الوقت ليس مناسبًا” لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.