واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل

دعت الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل/نيسان.
وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، صباح اليوم محادثات مع قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع في البلاد، محمد حمدان دقلو، داعيًا الأطراف إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد قبل 23 أبريل/نيسان.
الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف
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ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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