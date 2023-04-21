واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل

دعت الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل/نيسان.

وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، صباح اليوم محادثات مع قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع في البلاد، محمد حمدان دقلو، داعيًا الأطراف إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد قبل 23 أبريل/نيسان.

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ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.