أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية “المركز” العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية الخاصة.

وقال الضابط لوكالة “ سبوتنيك “: “في إطار القتال المضاد للمدفعية، نفذت المدفعية التابعة لمجموعة “المركز” بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضربات نارية على نحو مائة هدف للعدو”.

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وأضاف الضابط أن العدو من اللواء الجوي العسكري 81 واللواء المشاة الميكانيكي 58 وفرقة الهجوم الجوي النزولي 95 من القوات الأوكرانية حاولوا شن هجوم على مواقع الوحدات الروسية على الأراضي الروسية وتم تحييدهم إلى المواقع التي احتلوها سابقًا، وذلك بعد ضربات جوية ونيران مدفعية من لمجموعة “المركز”.

وأشار سافتشوك إلى أن طواقم طائرات الهليكوبتر كا-52 ومي-35 للطيران العسكري التابع للمجموعة شنت ضربات بصواريخ غير موجهة على تجمعات العدو للآليات والقوى الحية في اتجاه كراسنوليمان.

وأضاف رئيس مركز الإعلام أن الطيران الاستراتيجي والتكتيكي التابع للمجموعة الروسية مستمر في تنفيذ ضربات جوية على الأهداف الحرجة للقوميين الأوكرانيين.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).