إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد.

ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركوف في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا

وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا وتم إلغاؤه بعد ذلك بقليل، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا (بتوقيت موسكو) تم إعلان الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.

يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.