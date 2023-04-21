وثائق البنتاغون المسربة: واشنطن عرضت على كييف الانسحاب من أرتيموفسك

حذرت الولايات المتحدة، وفقا لوثائق البنتاغون المسربة، أوكرانيا من محاصرة قواتها المحتملة في آرتيموفسك، وعرضت عليها الانسحاب من المدينة.

وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في إشارة إلى وثائق سرية تسربت على الإنترنت من المخابرات الأمريكية: “حذرت التقديرات المصنفة “بصفة سرية تامة” من أن “التقدم المتسق” لروسيا “قد يعرض قدرة أوكرانيا على الاحتفاظ بالمدينة للخطر”، وأن قوات الجيش الأوكراني قد تجد نفسها “مهددة بالتحطم إذا لم تنسحب خلال الشهر المقبل”.

جزء من القوات الأوكرانية تتلقى أمرا بمغادرة أرتيموفسك على الفور

وأشارت الوثائق إلى أن: “تقديرات الولايات المتحدة كانت سلبية بالفعل في يناير/كانون الثاني”، وحذرت واشنطن من محاصرة القوات الأوكرانية المحتملة في أرتيموفسك (باخموت الاسم الأوكراني) وعرضت على كييف تقليل خسائرها وترك المدينة”.

ووفقًا للصحيفة، تناولت وثائق أخرى استخدام أوكرانيا للذخائر المتقدمة والحملات الإعلامية والتكنولوجيا المضادة للطائرات بغرض “فرض تكاليف مستقبلية” على الجانب المعارض.

كما تم تقديم اقتراحات لأوكرانيا لزعزعة معنويات الجيش الروسي وتوصي بشن هجمات عليه بمساعدة “ذخائر عادية محسّنة ذات استخدامين” – مزيج من المدفعية والصواريخ الأرض – جو “لصد الموجات الهجومية”.

وتقع آرتيموفسك شمال غورلوفكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعد نقطة تواصل هامة لإمداد قوات الجيش الأوكراني في دونباس. وتدور في المدينة معارك شرسة منذ أكثر من نصف عام.

ويحقق “البنتاغون” في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على “قنوات موالية للحكومة الروسية” على تطبيق “تلغرام”.