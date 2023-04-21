علماء من روسيا وسوريا يبتكرون مواد جديدة للكشف عن المتفجرات

حصل علماء من جامعة الأورال الفيدرالية وجامعة حلب (سوريا)، على مواد فلورية جديدة يمكن استخدامها كأجهزة استشعار شديدة الحساسية للمتفجرات السامة المحتوية على النيتروجين والنموذجية في المحاليل والغازات.

وأخبرت وزارة التعليم والعلوم الروسية وكالة “سبوتنيك” أن تطوير تركيبات ومواد استشعار جديدة يعتمد عليها للكشف عن آثار المتفجرات ومكوناتها يعد أحد المهام الفنية المهمة لضمان السلامة. تم تطوير مجموعة من الأساليب التي تتضمن استخدام معدات باهظة الثمن وضخمة وغير مناسبة للتحليل السريع لاكتشاف وتحديد كمية المتفجرات المحتوية على النيتروجين.

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يمكن استخدام ما يسمى بالطريقة الفلورية، والتي تتميز ببساطتها في التنفيذ الفني، والتكلفة المنخفضة، والحساسية العالية للمواد التي يتم تحديدها، والتي يمكن اكتشافها عن بُعد بواسطة الجزيئات التي تتبخر من سطحها.