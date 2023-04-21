بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مثمنا ارتباط المسلمين في روسيا بالتقاليد التاريخية المرتبطة بالأسرة والدين والثقافة التي تعود إلى قرون، وقيامهم بتربية أبنائهم على هذه القيم والمبادئ.

وجاء في نص التهنئة: “يطيب لي أن أشير إلى أن المسلمين في بلادنا يحترمون التقاليد الأبوية التاريخية والدينية والثقافية التي تعود إلى قرون، ويحثون الشباب عليها”.

وأضاف الرئيس الروسي في نص التهنئة، إن “حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات، ويتطور تفاعلها مع المؤسسات الحكومية والعامة بنشاط، ويتم إيلاء الاهتمام الدؤوب للمبادرات التربوية والتعليمية والخيرية”.

“المقاتلون المسلمون، مع رفاقهم في السلاح، يدافعون اليوم عن روسيا، في سياق العملية العسكرية الخاصة، ويظهرون الشجاعة والمساعدة المتبادلة في المعارك. وبالطبع، فإن مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان وفي التربية الوطنية لجيل الشباب، هي مساهمة قيّمة”. فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر

ويذكر أن العديد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال، وأن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك والسبت أول أيام عيد الفطر.

في حين هناك بلدان أخرى، تشهد مغرب اليوم تحري هلال شهر شوال، وبذلك يتم إعلان أول أيام العيد إما غدا أو بعد غد السبت.

وبدأ شهر رمضان، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.