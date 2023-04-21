الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بوفاة مواطن في أحد مراكز الشرطة بغزة

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” حادثة وفاة مواطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، فجر أمس الخميس.

غزة – سبوتنيك. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إنه “وفق توثيقات الهيئة فإن أفراداً من مكافحة المخدرات توجهوا إلى منزل المواطن المذكور بعد عودته وابنه عبد الله محمد الصوفي (16 عاماً) من مصر ، مساء الأربعاء، 19 أبريل/نيسان”.

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وأشارت إلى أن أفراد الشرطة قاموا بتفتيش المنزل دون إبراز إذن من النيابة العامة، وألقوا القبض على المواطنين ونقلوهما إلى مركز شرطة رفح، وجرى التحقيق مع المواطنين بشكل منفرد، وفق إفادة ابن المتوفى، الذي ادعى تعرضه للضرب وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال التحقيق معه.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت في تصريح صحفي، إن المواطن الصوفي توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى شرطة رفح، حيث تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأن الداخلية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وأكدت الهيئة أنه بناء على تفويض من عائلة المتوفى، حضرت الهيئة عملية تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، حيث بين تقرير المستشفى أن المواطن وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي برفح، جثة هامدة دون وجود علامات حيوية.