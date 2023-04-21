إعلام: مخربو "التيار الشمالي" استخدموا مركبات غوص سريعة

أكد أحد أكثر الغواصين خبرة في القوات البحرية الدنماركية، أن أولئك الذين ارتكبوا أعمال التخريب في “التيار الشمالي” امتلكوا إمكانيه الوصول الى مركبات ذاتية القيادة وعالية السرعة تحت مائية.

ونقلت مصادر غربية عن الغواص، الذي قال: “كل من نفذ الهجوم كان بإمكانه الوصول إلى مركبة سريعة مستقلة (سكوتر غوص)، شبيهة بتلك التي تستخدمها القوات البحرية الحديثة”.

وأضاف الغواص: “أن الشحنات التي يرجح أنها تزن مئات الأرطال، وضعت أسفل الأنابيب”.

وذكر الغواص في سياق حديثه شارحا أن “عملية البحث عن خطوط الأنابيب بدون إحداثيات دقيقة أو تقنية تتبع، ثم نقل المتفجرات ووضعها، سيكون مهمة صعبة للغواصين المخربين” من دون هذه المركبات.

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ووفقًا لوكالة “بلومبرغ”، تعتقد قوات البحرية الدنماركية أن هذه الفرضية منطقية، حيث سيكون من الصعب على الغواصين قضاء الوقت الضروري لإتمام العمليه في أعماق المياه وعدم ملاحظهم.

في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على “التيار الشمالي”. حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.