الكرملين: "الناتو" يظهر طبيعة عدوانية تثبت صحة البدء بالعملية العسكرية الخاصة

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، (بوتين) تحدث أيضاً، عن هذا التهديد المحتمل قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيسكوف: “كل هذا يوضح مرة أخرى، على الأقل، لكل من يفكر قليلاً برأسه، صحة قرار الرئيس ببدء هذه العملية. انطلاقا من مصالح روسيا وضرورة ضمان أمنها. نحن نتعامل مع تكتل عدواني ينظر إلى بلدنا على أنه خصم ويتعدى على أمن بلدنا”.